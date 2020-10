Arnaud Démare maakt indruk in Giro en pakt met overmacht tweede ritzege (en puntentrui)

Arnaud Démare, Michael Matthews en Peter Sagan: dat waren de meest genoemde kanshebbers in Girorit zes. Zowel aanvallers, punchers en sprinters mochten echter een zege ambiëren in deze rit. Kortom: het kon alle kanten uit. Aan het eind bleek Démare toch veruit de snelste en de sterkste.

Na enkele kilometers waren er al vier vluchters vertrokken. Drie Italianen: Bais, Frapporti en Zana. Met ook nog de Australiër Whelan voorbij. Zo'n kleine kopgroep is in principe gemakkelijk te controleren en dus kreeg het kwartet een vrijgeleide.

BORA DICHT KLOOF OP VLUCHTERS

Hun voorsprong liep op tot maximaal negen minuten. Deceuninck-Quick.Step begon vervolgens tempo te maken, maar had geen zin om al zijn mannetjes op te souperen om die grote kloof dicht te rijden. Ze lokten de rest uit hun kot en Bora-Hansgrohe nam over, in dienst van Sagan. Die had in een tussensprint wel twee punten moeten toegeven op Démare. Door het werk van Sagans ploeg vlogen de minuten er wel af.

Het was uitkijken naar een klim van derde categorie, op circa dertig kilometer van de aankomstplaats. De vier hadden op dat moment nog slechts anderhalve minuut over. Eerst dacht Frapporti vooraan weg te rijden, maar het was Whelan die de beste te zijn in de kopgroep. Toen de andere vroege vluchters werden ingerekend, plaatste De Gendt een aanval. Hij kreeg zijn maatje Ganna mee, maar zo kwam de rest ook meteen terug.

GEEN DEMARRAGES IN SLOTKILOMETERS

Op een kleine 14 kilometer van de aankomst was het verhaal van Whelan dan ook voorbij. Vervolgens ging het in groep naar de slotkilometers. Het ging er hard aan toe om in de juiste positie te beginnen aan nog 600 oplopende meters. Daar losten wel een aantal renners, maar demarrages kwamen er niet.

Spurten dus maar, weliswaar ook op een licht oplopende weg. Démare kwam met een geweldige aanzet op de proppen en nam meteen lengten. De Franse kampioen was veruit de snelste, pakte zijn tweede ritzege en neemt ook de puntentrui over.