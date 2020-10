Chris Froome brengt ode na vertrek CEO Team Ineos: "Een groot verlies voor de ploeg en voor de sport"

Dat kondigde ze zelf aan op Twitter. "Na twintig jaar in het wielrennen heb ik wat nieuws. Ik ben vorige woensdag gestopt bij Ineos Grenadiers en ben begonnen in een andere functie binnen Ineos", wist Millar mee te delen. De voormalige CEO van de wielerformatie zal alvast gemist worden door Chris Froome.

Die had lovende woorden voor haar op hetzelfde medium. "Dank aan Fran Millar voor al wat ze voor mij doorheen de jaren gedaan heeft. Ze heeft zo'n enorme rol gespeeld in de successen van de ploeg. Dit is een groot verlies voor de ploeg en voor de sport."

On behalf of myself and all the other riders you have worked tirelessly for, I want to wish you all the best & continued success @franmillar ❤️