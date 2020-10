Hirschi legt uit waarom hij vaak terugdenkt aan Lambrecht: "Voor mij was Bjorg een reuzengrote inspiratie"

Marc Hirschi is één van dé mannen uit het tweede seizoensdeel. Bjorg Lambrecht reist nog vaak mee in zijn gedachten. De generatiegenoten stonden in 2018 samen om het podium na het WK voor beloften. Hirschi maakt nu grote sier bij de profs. Lambrecht had dat ook kunnen doen.

In de ene na de andere profkoers imponeerde Marc Hirschi de voorbije weken. Lambrecht zat nog vaak in zijn hoofd, verklaarde de Zwitser tijdens een reportage van Sammy Neirinck in Extra Time Koers. "Ik heb veel gedacht aan het wereldkampioenschap van twee jaar geleden. En ook bijvoorbeeld in de Waalse Pijl ben ik ervan overtuigd dat hij er vooraan bij zou geweest zijn. Daarom denk ik nog veel aan hem."

Dat was inderdaad zeker een koers die hem goed lag. Het respect en bewondering van Hirschi ten aanzien van Lambrecht is enorm. "Voor mij was Bjorg een reuzengrote inspiratie. Hij motiveerde mij om nog harder te werken. Omdat we vele duels hebben uitgevochten. Daarom wil ik zeker in de toekomst aan Bjorg opdragen."