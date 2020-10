Kruijswijk rukt op in Giro: "Steven zag er op de slotbeklimming erg goed uit"

Dag vijf in de Giro was een belangrijke dag voor alle klassementsmannen, ook voor Steven Kruijswijk dus. De Nederlander wist een paar plaatsjes te stijgen in het klassement in wat bij zijn ploeg Jumbo-Visma een 'typische Girorit' genoemd wordt.

Kruijswijk stond bij aanvang van de etappe tiende in het klassement. Aan de aankomst werd dat een achtste plek, omdat Caicedo en McNulty uit de top tien vielen. Kruijswijk staat op 1'21" van huidig leider Almeida, maar wel in de buurt van Nibali en Fuglsang, zijn op papier belangrijkste concurrenten. INGREDIËNTEN VOOR SPEKTAKEL In de rit naar Camigliatello Silano heeft Kruijswijk zich dus alvast niet laten verrassen. "Een lange, technische etappe die door de weersomstandigheden extra nerveus werd. Genoeg ingrediënten voor een spektakel. Steven zag er op de slotbeklimming erg goed uit. Hij finishte in de groep waar hij hoorde te zitten", stelde ploegleider Addy Engels tevreden vast. Ook in collectief verband loopt alles nog prima. "Het is goed dat ‘Stevie’ goed omringd werd door zijn ploegmaats. Mocht er iets gebeuren met bijvoorbeeld zijn materiaal, dan kunnen zij altijd bijspringen. Dit zijn listige dagen, waar je veel tijd kunt verliezen. Gelukkig zijn we deze zogenoemde overgangsetappe goed doorgekomen."