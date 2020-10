Meesterknecht van Majka schrijft op persoonlijk vlak geschiedenis in de Giro

Bora-Hansgrohe gaat in de Giro natuurlijk voor succes met Peter Sagan, maar speelt ook Rafal Majka uit in het klassement. Die kan dan weer rekenen op de steun van Patrick Konrad. Die laatste wist in de vijfde etappe zelf een tweede plaats in de wacht te slepen.

Konrad maakt tot dusver een sterke indruk, als laatste man die Majka bij zich heeft bergop. De Oostenrijker zat woensdag ook in de groep der favorieten en verteerde de switch van Sicilië naar het Italiaanse vasteland goed. In Camigliatello Silano toonde Konrad ook zijn snelheid en spurtte hij naar plek twee.

We hadden het onder controle

Zijn beste resultaat ooit in een Girorit. Dat had dus te danken aan het feit dat hij de snelste was in een groep van een twintigtal renners. "Het was een zware etappe, maar we hadden het onder controle. De ploeg werkte goed samen, we zaten in positie aan de voet van de beklimming en focusten dan op de afdaling."

Doordat de finish niet bergop lag, werden er geen grote verschillen opgetekend tussen de favorieten. "We zaten goed vooraan, moesten geen risico's nemen en aan de aankomst was ik dan in staat om de tweede plaats te pakken." Mooi als een renner die meestal voor een ander moet werken zo'n uitslag kan neerzetten.