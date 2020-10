Nieuwe opgave in de Giro: Amerikaan van Mitchelton-Scott is er niet meer bij

Er zal een renner minder starten aan de zesde etappe van de Ronde van Italië. Mitchelton-Scott heeft namelijk laten weten dat Brent Bookwalter niet meer aan de start zal verschijnen. Hij liep een blessure op na een val in de tweede etappe en het zal nu verder onderzocht worden.

