Total Direct Energie laat man voor de sprinttrein voor twee jaar bijtekenen

Total Direct Energie gaat langer door met één van zijn pionnen voor op het vlakke. De eind vorig jaar van Cofidis overgekomen Geoffrey Soupe zal ook de volgende seizoen rijden voor de formatie die ook onderdak verleent aan onder andere Niki Terpsdtra.

Waar Terpstra de man is voor op de kasseien, is Soupe een renner die ingezet wordt puur op het vlakke. Met dus de blik gericht op massasprints. Niet om zelf voor de overwinning te sprinten, wel om de spurt aan te trekken voor de kopman.

Een niet te onderschatten rol in het team natuurlijk. Bij Total Direct Energie blijken ze wel overtuigd van zijn vermogen om die taak goed in te vullen. Zijn komst naar de ploeg vond plaats in de vorm van een éénjarig contract. Soupe heeft nu voor twee jaar bijgetekend.

"Het voorbije jaar is goed verlopen. Ik heb me goed geïntergreerd in de ploeg", zegt Soupe. "Ik heb echt een vertrouwensband opgebouwd met iedereen."