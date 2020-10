Aanval De Gendt gefnuikt door waaiers geforceerd door Deceuninck-Quick.Step

Bij het begin van de zevende rit is het meteen knallen in de Giro! Met name door Thomas De Gendt, die erin geslaagd is om mee te gaan in de vroege vlucht. Zijn ploegmaat Harm Vanhoucke vergaat het minder. Hij geraakte op achterstand door de waaiers van Deceuninck-Quick.Step.

De zevende rit van Matera naar Brindisi is een vlakke etappe, maar door de wind werd er vooraf al wel gespeculeerd over waaiers. Voor die op gang konden komen, was de kopgroep al vertrokken. Haast van bij de start ging Thomas De Gendt er vandoor, samen met Jozef Cerny, Marco Frapporti, Simon Pellaud en Fabio Mazzucco.

Het vijftal kreeg aanvakelijk een vrijgeleide, maar dat betekende niet dat het achter hen geen koers was. Integendeel, Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma maakten van de zijwind gebruik om er keihard tegenaan te gaan en het brak meteen ini twee groepen.

VANHOUCKE IN TWEEDE WAAIER

Kandidaat-ritwinnaars Sagan en Démare waren wel mee met de eerste groep. Ook voor de klassementsmannen was dit echter een gevaarlijk moment. Mannen als Fuglsang, Yates en Majka verzeilden wel achterop. In hun gezelschap overigens ook Harm Vanhoucke, de man die zo sterk was op de Etna. Door het hoge tempo is de groep De Gendt al opgeslokt door de groep Kruijswijk-Nibali, zeg maar de eerste waaier.

Update: De tweede waaier is ook nog eens opgesplitst in twee groepen. Een groep met Fuglsang is eerst opnieuw kunnen komen aansluiten. Zo werd er een pelotonnetje gevormd van een zestigtal renners. De groep met Vanhoucke, Yates en Pozzovivo volgde op 90 kilometer van de aankomst wel nog op zo'n vijftigtal seconden.

Een tiental kilometer verderop wist ook het groepje Vanhoucke terug te keren. Zo is er weer echt sprake van een peloton. Vanhoucke geraakte hierna wel tot tweemaal toe betrokken bij een valpartij. Er is hem weinig rust gegund in deze razendsnelle etappe.