Geen Parijs-Roubaix dit jaar!

Parijs-Roubaix zal dit jaar niet plaatsvinden, dat heeft de organisatie zopas bekendgemaakt.

De organisatie van Parijs-Roubaix heeft zonet bekendgemaakt dat het dit jaar de populaire wielerwedstrijd niet zal organiseren. Door het coronavirus werd de wedstrijd al uitgesteld naar het najaar, maar ook dan zal het dus niet doorgaan.

Doordat de zone rond Roubaix zo'n stijging in het aantal besmettingen zag, kon de organisatie niet anders dan de wedstrijd annuleren. De gezondheid in de regio blijft primeren.

"We willen graag iedereen bedanken die ons gesteund heeft, zowel voor het organiseren van het event als in het annuleren van de wedstrijd. We zien jullie graag in april 2020 terug om één van de mooiste wielerwedstrijden te aanschouwen", aldus de organisatie.