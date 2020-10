Gent-Wevelgem, Ronde of Parijs-Roubaix? Van Aert ambitieus: "Drie keer aan de start om te winnen"

Voor Wout Van Aert is het na een korte tussenperiode met rust opnieuw tijd om nog een laatste keer te vlammen op de weg. En dat doet hij met de nodige ambities.

Met Gent-Wevelgem, De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staat Wout Van Aert nog in drie wedstrijden aan de start in dit gekke najaar.

"Gent-Wevelgem is voor mij geen voorbereidingskoers. Ik start in alle drie de races met winstambities", aldus Van Aert in Het Laatste Nieuws.

Ronde? Heel zwaar

"Het is niet meer zo warm, dus ik verwacht moeilijke omstandigheden zondag. De kansen voor de vluchters zullen groter zijn dan normaal."

"De Ronde? Ik heb ze woensdag verkend en ik had een goed gevoel op de hellingen, maar ik onthou vooral hoe zwaar het is."