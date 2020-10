Lotto Soudal verdedigt plannen met vrouwenploeg en belooft volwaardig loon voor alle eliterensters

Onlangs geraakte bekend dat er voor de huidige staf van Lotto Soudal Ladies geen plaats meer zou zijn en de rensters ondergebracht zullen worden bij beloftencoach Kurt Van De Wouwer. Het lijkt een beetje de omgekeerde evolutie, met het vrouwenwielrennen dat toch aan belang en status wint.

General Manager John Lelangue verdedigt echter de richting die Lotto Soudal Ladies inslaan. "We willen de damesploeg, die tot op heden ondergebracht was in een andere vzw, laten deel uitmaken van het geheel." Wel bevestigt Lelangue dat de rensters voortaan begeleid zullen worden door Van De Wouwer, die zich tot voor kort enkel met de opleidingsploeg bezighield.

"Kurt Van De Wouwer en zijn staf kunnen bogen op jarenlange expertise", klinkt het. "Annelies Dom, die vier jaar voor Lotto Soudal Ladies reed, en onlangs haar carrière als actief renster beëindigde, wordt sportdirecteur bij het team. Zij weet wat er leeft in de buik van het damespeloton en zij kan met haar ervaring als renster het damesteam verder optimaliseren."

Dat de huidige top van de Nationale Loterij niet zo wielrennen minded is, wordt ook weerlegd. "De Nationale Loterij investeert al zestien jaar lang in het damesteam en engageert zich samen met Soudal om dat de komende jaren te blijven doen. Zo zullen alle eliterensters in het team een volwaardig loon ontvangen. In totaal zal het team tien rensters tellen die hetzelfde materiaal ter beschikking zullen krijgen als het WorldTour-team."