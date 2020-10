Roglic en Dumoulin hebben nog een ferm doel voor 2020 en gaan voor eerherstel

Primoz Roglic greep in de slottijdrit van de Tour de France plots naast de eindzege ten koste van Tadej Pogacar. En dus was het een grote ontgoocheling voor Jumbo-Visma.

Maar het team blijft niet bij de pakken zitten. Zo zouden ze in de Vuelta wel degelijk nog willen knallen met z'n allen.

Tom Dumoulin gaf bij L1 toe dat hij samen met Roglic als kopman zal starten in de Ronde van Spanje. En dus gaan ze samen op zoek naar eerherstel.

Wie allemaal zal starten in Spanje? Dat is nog erg onduidelijk. Egan Bernal gaf al aan dat het voor hem einde seizoen is, enkele andere toppers zullen normaliter wél aan de start staan.