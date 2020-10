Tom Pidcock na onemanshow nu ook wereldkampioen cross-country bij de beloften

Tom Pidock blijft imponeren in van alle soorten disciplines. Onlangs won hij nog het WK e-mountainbiken. Inmiddels zijn ze in Leogang toe aan het echte WK mountainbiken. Pidcock deed in de cross-country mee bij de beloften en stak er weer met kop en schouders bovenuit.

Nochtans had Pidcock geen al te beste startpositie, maar de Brit dook toch al vrij snel in de wedstrijd vooraan op. Eén keer op dreef reed Pidcock alles en iedereen uit het wiel. De alleskunner was vertrokken voor een WK waarin hij bijna van start tot finish aan de leiding reed. Tom Pidcock mag zich voortaan dus wereldkampioen cross-country in het mountainbike noemen. De Amerikaan Christopher Blevins pakte zilver, op bijna twee minuten van Pidcock. De derde en bronzen medaille was voor de Zwitser Joel Roth.