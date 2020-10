'Geen reden waarom Gent-Wevelgem, Scheldeprijs of Ronde van Vlaanderen niet kunnen doorgaan'

Er mag definitief een kruis gemaakt worden over Parijs-Roubaix. Maar wat met de Ronde van Vlaanderen? Wat met Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs? Wat betekent dat voor die wedstrijden? Niets, zo blijkt. Flanders Classics maakt zich sterk dat die eendagskoersen wel kunnen doorgaan.

Tomas Van Den Spiegel laat in een reactie op de afgelastig van Parijs-Roubaix weten niet in te zien waarom Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs of de Ronde van Vlaanderen afgelast moeten worden. Er is overigens bij elke Vlaamse wedstrijd al een oproep geweest aan de wielerliefhebber om thuis te blijven.

GEEN PUBLIEK BIJ START, FINISH, KASSEISTROKEN OF OP HELLINGEN

"Ik denk ook dat het publiek de boodschap ondertussen wel al heel duidelijk heeft begrepen", zegt Van Den Spiegel. "De start- en aankomstzone zijn verboden voor het publiek. Wie langs het parcours woont, mag vanop zijn oprit of tuin kijken, maar dan wel met een mondmasker op."

Naar de koers afzakken om een spectaculaire passage onderweg mee te pikken heeft ook geen zin. "Alle hellingen en kasseizones worden sowieso afgesloten", aldus Van Den Spiegel.