🎥 Van Aert maakt van Roubaix doel in '21 en wil investering doen renderen: "Dat nu niet zomaar verloren laten gaan"

Ook Wout van Aert heeft officieel gereageerd op de afgelasting van Parijs-Roubaix. Dat deed hij in een filmpje van zijn ploeg Jumbo-Visma. Voor Van Aert betekent het dat het seizoen één week vroeger eindigt, maar ook dat hij nog wil scoren in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.

"Het is natuurlijk een grote teleurstelling, omdat Roubaix één van mijn lievelingskoersen is, en ik heel hard gewerkt heb om tot en met Roubaix goed te zijn. Nu zal het seizoen een week korter zijn en resten er nog maar enkele doelen", schetst Van Aert de gevolgen van de afgelasting van Parijs-Roubaix. "Vooral de Ronde van Vlaanderen natuurlijk."

Met al wat hij sinds augustus reeds verwezenlijkt heeft, is het seizoen voor Van Aert natuurlijk al lang geslaagd. "Voor mij is het een kleine troost dat ik al mooie overwinningen behaald heb en al een mooi seizoen heb gehad. Ik heb de afgelopen weken geïnvesteerd in enkele koersen te laten schieten om goed te zijn de komende koersen en dat wil ik nu niet zomaar verloren laten gaan", benadrukt Van Aert.

Dat betekent dat we toch nog wel wat van hem mogen verwachten. "Ik ben extra gemotiveerd om toch van de Ronde en ook van Gent-Wevelgem iets te maken. Parijs-Roubaix zal weer één van mijn grote doelen zijn in 2021."