Wout Van Aert trekt aan de alarmbel wat betreft cross-seizoen: "Zou niet correct zijn"

Wout Van Aert rijdt dit jaar nog drie races op de weg, daarna volgt een korte break. En dan is het cross-seizoen daar al opnieuw. De sterke Belg maakt zich wel wat zorgen omtrent de cross.

"Normaal gezien begin ik in december te crossen. Het is de bedoeling top te zijn op het WK in Oostende", aldus Van Aert in Het Nieuwsblad.

Startgelden?

"Maar als ik wil crossen, dan moeten er uiteraard ook crossen moeten zijn. Het ziet er inderdaad niet zo rooskleurig uit."

"We gaan zien of er nog startgelden over zijn voor mij. Maar het zou ook betreurenswaardig zijn als er enkel voor Mathieu en mij geld is en er voor de rest nog weinig overschiet. Dat zou niet correct zijn."