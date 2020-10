Wie volgt Kristoff op in mogelijk loodzware Gent-Wevelgem? Dit zijn onze sterren!

Alexander Kristoff won Gent-Wevelgem in 2019, maar sindsdien is er veel veranderd. En de kalender van 2020 is natuurlijk ook compleet anders. Rest de vraag: wat mogen we verwachten en wie zijn de nieuwe favorieten?

238 kilometer koersen is nooit een plezier en al helemaal niet op de West-Vlaamse heuveltjes en pluggstreets. Maar de versie 2020 zou door het najaarsweer wel eens éxtra lastig kunnen gaan worden. Een traditionele sprint lijkt daardoor minder waarschijnlijk dan normaal. Episch duel? Al hoeft een sprint op zich enkele van de topfavorieten ook niet van de winstkansen te houden, want zowel Mathieu van der Poel als Wout Van Aert kunnen zich ook in een sprint met een grote(re) groep staande houden. Net als in het betere crosswerk de komende maanden lijken we ons dus kunnen op te gaan maken voor een episch duel tussen de twee crossers. Van der Poel lijkt dan door zijn groeiende vormcurve nipt de absolute topfavoriet te gaan worden. Weersomstandigheden Zijn er dan geen andere kanshebbers? Natuurlijk wel. Als het uitdraait op een massasprint, dan zijn er met Kristoff, Colbrelli, Bennett, Philipsen, Ewan en Ackermann nog heel wat snelle namen present. Met een kleinere groep mogen ook Pedersen of Stuyven niet worden afgevlakt. We gokken dat het zwaar zal worden. De weersomstandigheden op zondag zullen zeker ook een enorme impact hebben op hoe zwaar de race écht wordt, pech mag verder ook nooit worden uitgesloten. Maar het wordt sowieso genieten, dat staat buiten kijf. Onze sterren: **** Van der Poel

*** Van Aert - Pedersen

** Kristoff - Naesen - Stuyven

* Stybar - Bettiol - Garcia Cortina - Asgreen