Jolien D'hoore neemt revanche voor BK en haalt het na zinderend slot in Gent-Wevelgem

De beste Belgische wielrensters van het moment, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky, wisten wel dat Gent-Wevelgem hét moment was om publiciteit te pakken, want de vrouwen koersten voor één keer pas na de mannen. D'hoore pakte aan het eind ook nog de prijs waar het allemaal om te doen was.

Een groep van elf rensters reden weg. Daarbij twee landgenotes en dat waren natuurlijk niet toevallig Lotte Kopecky en Jolien D'hoore. In de finale werd het wel ijzingwekkend spannend, want de voorsprong van de elf dames voorin was zinderogen aan het slinken. Zouden ze voorop blijven of niet? Het antwoord was positief: Van Dijk gooide immers vroeg genoeg de knuppel in het hoenderhok. Er volgde ook een versnelling van Pieters, waar Longo Borghini dan weer op reageerde. Het waren echter de Belgische rensters die het laatste woord hadden. Jolien D'hoore had immers nog een hele fraaie sprint in huis en knalde naar de overwinning, voor Lotte Kopecky. Op het BK waren de rollen nog omgekeerd.