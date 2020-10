Voorbeschouwing Parijs-Tours

Zondag wordt niet alleen Gent-Wevelgem gereden maar ook Parijs-Tours. De Franse klassieker moet het dit jaar echter doen met een minder deelnemersveld.

De erelijst van Parijs-Tours oogt indrukwekkend: Gilbert (x2), Zabel (3x), Museeuw, Van Avermaet, Degenkolb, Trentin (x2)... kortom, de organisatie kan bijna telkens reken op een peloton dat evenwaardig is als dat van een echte klassieker.

Maar door de Ronde van Italië en Gent-Wevelgem is het dit jaar wat minder. Soren Kragh Andersen, tweevoudig ritwinnaar in de Tour én laureaat van 2019, zal zijn titel wél verdedigen en niet starten in Parijs-Tours.

Op het parcrous liggen in de laatste 60km nog enkele onverharde wegen en steile klimmetjes. Vanaf de renners de finale ingaan, eindigt de hel eigenlijk pas op de finish. Het weer zal uitmaken of het een stofwedstrijd wordt of een modderbad.

Naast Soren Kragh Andersen staat ook Belgisch kampioen Dries De Bondt aan de start. Cosnefroy, Hoelgaard en Madouas vormen de andere favorieten.