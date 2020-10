Mitchelton-Scott stapt uit de Giro na positieve coronatests

De ploeg van Mitchelton-Scott zal de Giro niet uitrijden. De ploeg kreeg te kampen met het coronavirus en moet noodgedwongen uit de Giro stappen.

In totaal hebben vier stafleden van Mitchelton-Scott een positieve coronatest afgelegd. Daarom hebben de Australische ploeg en de organisatie achter de Giro samen besloten dat Mitchelton-Scott beter uit de Giro stapte.

"Het is onze verantwoordelijkheid tegenover onze renners, het peloton en de organisatie. Gelukkig vertonen onze stafleden geen of slechts lichte symptomen. De gezondheid van onze renners en staf is onze prioriteit, dus we brengen ze nu naar een plek waar ze in quarantaine kunnen blijven", klinkt het bij de Australische ploeg.

Eerder moest kopman Simon Yates de Giro al verlaten na een positieve coronatest en door opgaves van Brent Bookwalter en Edoardo Affini bleven er zelfs nog maar vijf renners over van Mitchelton-Scott.