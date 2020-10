Procontinentale ploeg verlengt overeenkomst met hoofdsponsor tot eind 2024

In tijden waarin de toekomst van wielerteams onzeker kan zijn, is het prettig wanneer de hoofdsponsor van een bepaalde ploeg zich engageert voor meerdere jaren. Dat is het geval bij Gazprom-RusVelo, een procontinentale ploeg.

De wielerploeg is in 2011 ontstaan vanuit een Russisch wielerproject. In de eerste jaren kreeg het de naam Rusvelo. Sinds 2016 is de ploeg bekend als Gazprom-RusVelo, met Gazprom dus als hoofdsponsor. Dat blijft dus ook de volgende jaren zo.

Er is een nieuwe overeenkomst gesloten voor vier jaar. Gazprom blijft dus zeker tot einde 2024 sponsoren. "We waarderen de samenwerking met een betrouwbare partner", zegt Renat Kamidulin, General Manager van de ploeg. "Dit jaar waren er zoals bij iedereen onvoorziene moeilijkheden, maar door de constante steun van onze hoofsponsor zijn we in staat ons project verder te ontwikkelen."