Tiende etappe Giro: renners maken zich op voor heuveletappe met enkele korte, maar steile beklimmingen

Vandaag staat de tiende etappe van de Giro op het programma. De renners rijden van Lanciano naar Tortoreto. Vooral in de finale wordt het lastig met enkele korte, maar steile klimmetjes.

Een belangrijke rit voor de favorieten in de Giro vandaag. De start is nog vrij rustig, want het is voornamelijk vlak, maar vooral in de finale mogen renners als Nibali en Fuglsang zich niet laten verrassen door het parcours.

Er liggen in het slot namelijk enkele korte klimmetjes waar de renners over moeten. De beklimmingen zijn ook nog eens steil, waardoor de punchers vandaag misschien wel in het voordeel zijn. Wordt het opnieuw een rit voor de vluchters of gaan de favorieten zich roeren? En wat met de sprinters? Antwoord binnen enkele uren.