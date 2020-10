Vreselijk pech voor Shari Bossuyt: nummer drie van BK op de weg heeft sleutelbeenbreuk opgelopen

Shari Bossuyt heeft een jammerlijke en ernstige blessure opgelopen. Dit gebeurde op de Europese jeugdkampioenschappen baanwielrennen, waar Bossuyt actief was. De jonge West-Vlaamse heeft daar een sleutelbeenbreuk opgelopen.

Onlangs toonde de 20-jarige renster nog haar potentieel op de weg, met een derde plaats op het BK op de weg bij de dames elite, na Lotte Kopecky en Jolien D'hoore. Bossuyt heeft ook op de piste nog vele doelen en daarom deed ze ook mee aan de Europese jeugdkampioenschappen baanwielrennen in het Italiaanse Fiorenzuola.

ZILVER IN PUNTENKOERS

Vorige zaterdag kwam Bossuyt daar nog uitstekend voor de dag: in de puntenkoers behaalde ze een zilveren medaille. Maandag reed ze dan bij de U23 de afvallingskoers. Deze keer was het lot haar niet gunstig gezind, want ze maakte een ernstige valpartij.

Bossuyt had zichtbaar last van de pijn en wist meteen dat het vrij erg was. De diagnose bevestigde dat helaas: een sleutelbeenbreuk werd vastgesteld. Voor Bossuyt wacht nu dus een revalidatie en nadien de voorbereiding op volgend seizoen.