Bij Flanders Classics verwachten ze ook in 2021 een moeilijk wielerjaar door corona

Door corona werd dit jaar de hele wielerkalender aangepast en vielen heel wat wedstrijden in het water.

Bij organisator Flanders Classic verwachten ze ook in 2021 de nodige problemen, omwille van het coronavirus. "We mogen er nu al van uitgaan dat ook het voorjaar 2021 zal gehypothekeerd zijn", zegt CEO Thomas Van Den Spiegel

"Daarom moet deze Ronde vlekkeloos verlopen. Ik wil echt geen beelden van massa’s toeschouwers onderweg. Want als we het zondag niet goed doen, zal het veel moeilijker worden om in het voorjaar van 2021 opnieuw koersen te organiseren.”

Dit jaar gelden er heel wat maatregelen om de Ronde van Vlaanderen zo veilig mogelijk te doen verlopen. Zo mag er geen publiek op de hellingen en kasseien, is de start- en aankomstzone hermetisch afgeslote, is er mondmaskerplicht langs het hele parcours en controleert de politie dit alles streng.