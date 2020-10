Caleb Ewan sprint naar makkelijke zege in Scheldeprijs, sprint ontsiert door lelijke val

Caleb Ewan heeft de Scheldeprijs achter zijn naam mogen zetten. De Australiër sprintte vlot naar de zege.

Zoals verwacht kwam het tot een massasprint en zowat alle grote namen waren aanwezig. Uiteindelijk was het Caleb Ewan die overduidelijk de snelste was en Pascal Ackermann en Nicolo Bonifazio achter zich liet.

In de sprint kwam er wel nog een renner van Riwal zwaar ten val. Hij bleef steken in het wiel van Ackermann en smakte met zijn hoofd tegen de grond. De ernst van de blessure is nog niet gekend.

Die andere grote favoriet Sam Bennett kwam er niet aan te pas. De Ier maakte een slippertje in de sprint en moest al snel lossen.