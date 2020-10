Joao Almeida wachten nog moeilijke dagen: "Morgen ga ik het lastig krijgen"

Joao Almeida, de jonge Portugees van Quick-Step, mag opnieuw een dag in het roze rijden. Daar geniet hij met volle teugen van zolang het duurt.

Eerst gaf Almeida nog felicitaties richting Demare, die alweer wist te winnen. "Het is ongelooflijk. Hij lijkt alles te winnen momenteel. We hadden hier graag gewonnen, maar er leek niets aan te doen", aldus Almeida.

Zelf verwacht hij het de komende dagen wat moeilijker te krijgen. "Het zal lastig worden om de roze trui te houden. Ik ga er echt alles aan doen om hem zo lang mogelijk te houden."

"Vooral morgen wordt het heel lastig. Het is veel omhoog en omlaag en het is een erg lange rit. Toch wil ik ook na morgen nog in het roze rijden", klinkt het ambitieus bij Almeida.