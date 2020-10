Een grote tegenvaller! Nairo Quintana moet onder het mes en zijn wielerjaar zit er meteen op

Nairo Quintana kan geen vervolg meer aan zijn seizoen breiden. De Colombiaan moet onder het mes. Dat heeft de klimmer bekendgemaakt in een video van de Colombiaanse wielerbonod. Een abrupt seizoenseinde dus voor Quintana.

Voor Nairo Quintana was het dit jaar zijn eerste seizoen in dienst van Arkéa-Samsic. Het vertrek bij Movistar leek hem te bevrijden, want Quintana imponeerde met ritwinst in de Ronde van de Provence, Tour des Alpes Maritimes et du Var en Parijs-Nice. In die eerste twee rittenkoersen deed hij er nog eens de eindzege bovenop.

VALPARTIJEN NA HERSTART

In het tweede deel van het seizoen werd hij echter gehinderd door enkele valpartijen. In de Tour de l'Ain zat er nog een top drie in, in de Ronde van Frankrijk geraakte Quintana niet verder dan de zeventiende plaats in het klassement. Quintana laat nu weten dat hij nog altijd last heeft van een blessure aan de linkerknieschijf.

Hiervoor zal de Zuid-Amerikaan dus ook geopereerd moeten worden en voorts zal vooral ook een periode van rust noodzakelijk zijn. Na de Tour werd Quintana overigens nog gelinkt aan eventueel dopinggebruik. Het einde van het wielerjaar was voor hem dus zeker niet zo positief.