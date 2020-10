Renner van Bora oogst veel lof voor daad van barmhartigheid na valpartij in Scheldeprijs

Heel erg jammer dat er in de Scheldeprijs aan de finish weer gevallen werd. Wie ook de herhaling van de sprint grondig bekeken heeft, zag niet enkel de valpartij, maar ook de actie van Rüdiger Selig. Die ging meteen één van de renners die gevallen was een handje toesteken.

Letterlijk en figuurlijk dus. Rüdiger Selig was niet bij de tientallen renners die volop spurtten voor een goede uitslag in de Scheldeprijs, maar liep net als het hele peloton wel risico om ook betrokken te geraken bij die valpartij. Selig kon zelf wel zonder kleerscheuren op de fiets blijven.

Hij had de valpartij natuurlijk wel opgemerkt. Daarop keek Selig achterom om te checken of er niemand meteen aankwam, stapte dan van de fiets en keerde terug naar de plek waar de renners op de grond lagen. Daar hielp hij één van de renners weer overeind, terwijl dat toch geen ploegmaat was en dat dus ten koste ging van de eigen uitslag.

Updated: Bora-hansgrohe rider Rüdiger Selig stopped his bike on a sixpence and went to check on August Jensen and hold his hand immediately after his serious crash. Great sportsmanship - and I really hope Jensen is okay pic.twitter.com/nqoDJ9Dobq — Andy McGrath (@Andymcgra) October 14, 2020

Een mooi gebaar van collegialiteit, dat ook op de sociale media werd opgemerkt en waar Selig heel wat lof voor kreeg.