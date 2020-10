Spurter van Deceuninck-Quick.Step kwam nog nooit dichterbij in Giro: "Chaotische finale, we blijven erin geloven"

Bij Deceuninck-Quick.Step doen ze heus wel meer dan enkel roze trui Almeida beschermen in de Giro. De ploeg heeft ook twee kaarten om uit te spelen in de sprint: Davide Ballerini en Álvaro Hodeg. Die laatste kon in Rimini voor de tweede maal echt meedoen.

Het leverde hem de derde plaats op. Dichter dan dat kwam hij nog niet bij een ritzege in een grote ronde. "Ik ben blij met deze uitslag, maar ik had graag gewonnen. De ploeg deed een geweldige job. Het is dankzij de ploegmaats dat ik betrokken was bij deze massasprint en dat ik een top drie beet heb na een chaotische finale."

Om de momenteel oppermachtige Démare te kunnen kloppen, zal Hodeg wel heel erg sterk voor de dag moeten komen in het vervolg van de Giro. "Er was iemand nog sneller, maar we blijven erin geloven en proberen volgende keer weer opnieuw."