Greg Van Avermaet gaat niet van start in de Ronde van Vlaanderen

Twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen heeft Greg Van Avermaet de knoop doorgehakt: de Olympische kampioen zal niet deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen.

Van Avermaet kwam ten val tijdens Luik-Bastenaken-Luik op 4 oktober. Het verdict was zwaar: gebrokken ribben en een verrekking van de ligamenten aan zijn schouder.

Van Avermaet hoopte nog op deelname aan de Ronde van Vlaanderen maar het bleek tegen beter weten in te zijn. De Olympische kampioen van Rio deed zelfs nog een verkenning van het parcours.

"Ik moet mezelf beschermen tegen mijn eigen ambitie. Dit is een keuze van het verstand, niet van het hart. De finale rijden en meedoen voor de tiende of vijftiende plek zou niet goed zijn voor mijn lichaam", bekent hij bij de kranten HLN en Het Nieuwsblad.

Van Avermaet kon 'Vlaanderens Mooiste' nog nooit winnen. In 2014 én in 2017 strandde hij op de twee plaats. In 2017 won hij een week later wel Parijs-Roubaix.