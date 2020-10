Eerste deelname Alaphilippe meteen 'speciaal': "Van start gaan in regenboogtrui is grote eer"

Antwerpen heeft voor het eerst Julian Alaphilippe mogen verwelkomen voor een deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Als wereldkampioen nog wel. Als kandidaat-winnaar nog wel. Alaphilippe mag proberen om er een heus droomdebuut van te maken.

Het overkomt immers niet iedereen om als wereldkampioen zijn eerste Ronde van Vlaanderen te rijden. "Het is zeker speciaal", bevestigt Julian Alaphilippe. "Ik ben blij om aan de start te staan en ben zeker gemotiveerd om er het beste van te maken."

ONTBREKEN VAN PUBLIEK SPIJTIG

Het had helemaal super geweest als een grote mensenmassa hem had kunnen aanmoedigen. Dat is hem en de andere renners echter niet gegund. "Het is heel spijtig voor ons dat er geen publiek is toegelaten, maar vooral voor de mensen die naar de koers willen komen kijken. We moeten er ons aan aanpassen."

Uiteindelijk ligt de focus toch op de koers zelf en zal de wereldkampioen ongetwijfeld zijn beste beentje voorzetten in deze atypische Ronde van Vlaanderen. "Van start gaan in de regenboogtrui is een grote eer."