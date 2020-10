Giro: daags voor rustdag krijgt peloton nog een stevige etappe voor de kiezen

In de Ronde van Italië staat de 15e etappe op het programma, de laatste etappe voor de tweede rustdag. De renners krijgen alvast geen tweedaags rustweekend want zondag moet er stevig geklommen worden.

Tijdens de etappe moeten de renners driemaal over een klim van tweede categorie. Maar daar stopt het niet want de slotklim richting Piancavollo wordt voer voor de klassementsmannen: tien kilometer lang aan 9% gemiddeld.

In het begin en midden van de klim zitten enkele zwarte stroken. Naar het einde toe wordt de klim iets minder lastig.

Ontsnapt er een vlucht of niet? Dat is eigenlijk van weinig belang in deze etappe. Het lijkt vrij zeker te zijn dat de klassementsmannen het tegen elkaar zullen moeten opnemen op die slotklim. Joao Almeida verstevigde in de tijdrit zaterdag zijn roze trui, maar bergop kan hij met de allerbesten niet mee. Het is dus dé kans voor enkele concurrenten zoals Kelderman, Nibali, Majka... om de rozetruidrager uit te dagen.