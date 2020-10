Lawrence Naesen wil broer Oliver op weg te zetten naar podium en liefst naar winst: "Ronde nog een trapje hoger"

Oliver Naesen heeft de laatste tijd al te veel tegen het asfalt gelegen. Dat is iets wat broer Lawrence natuurlijk niet ziet. Met die laatste sprak Wielerkrant voor aanvang van de Ronde van Vlaanderen. Hij hoopt dat Oliver aan het eind van de dag minstens op het podium staat.

In de familie Naesen is er ontspannen naar de Ronde toegeleefd. Het geloof in Oliver is groot. "Het is niet zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Hij is geen rookie meer in deze koersen. Hij kan rustig toeleven naar wat er af komt en kent het parcours als zijn broekzak. Dat komt wel goed, zonder redelijk veel stress."

Bardet is een coureur die overal goed uit de voeten kan

Uitdaging nummer één: overeind blijven. "We moeten maken dat we erbij blijven hangen en geen miserie hebben, dat hij de rest volgt en alles is mogelijk." Een opvallende debutant aan de start: Romain Bardet. Wat mogen we van hem verwachten? "Romain is een coureur die overal goed uit de voeten kan. Ik zou niet echt verbaasd zijn als die lang zou kunnen meegaan."

Oliver heeft al enkele keren laten vallen dat hij al podiumplaatsen verzameld heeft in klassiekers. Nu telt dus enkel de eerste plaats. Of zouden ze toch met een tweede of derde plek kunnen leven. "Een podiumplaats heeft hij al in E3 en Gent-Wevelgem, maar dat is niet hetzelfde als een podium in de Ronde. Dat is toch nog een trapje hoger", aldus Lawrence. "Als we daarop kunnen mikken, is dat al supergoed. Hoger gaan is het doel."