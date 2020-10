Pieter Vanspeybrouck weet sinds vrijdag dat hij de Ronde van Vlaanderen zal rijden

Circus Wanty-Gobert zit voorlopig nog in het Continentale circuit maar treedt volgend seizoen toe tot het WorldTour-peloton. Dit jaar is dus de laatste keer dat ze mogen meedoen aan de Ronde van Vlaanderen.

Want volgend jaar moeten de renners van Circus Wanty-Gobert meedoen aan Vlaanderens Mooiste. In de selectie dit jaar zit onder andere Pieter Vanspeybrouck. De 32-jarige Vanspeybrouck stond echter eerder niet op de startlijst. "Ik weet pas sinds vrijdag dat ik meedoe in de Ronde van Vlaanderen", klinkt het op het startpodium.

"Ik stond op de reservelijst dus je weet altijd het kan gebeuren. Door enkele zieken in de ploeg moest ik me klaarmaken om de Ronde te rijden, ik ben er alleszins klaar voor", besluit Vanspeybrouck.

Ook Xandro Meurisse gaat van start in deze Ronde van Vlaanderen, zijn laatste voor Circus-Wanty Gobert. "Ik weet niet of ik volgend jaar de Ronde nog rijd bij Alpecin-Fenix. Ze hebben Mathieu Van der Poel en we zullen tijdens de stage in december bekijken wat het programma is.