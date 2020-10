Tweede uit 2019 mag niet vergeten worden bij Elegant-Quick.Step: "Laatste anderhalf jaar veel geleerd"

Deceuninck-Quick.Step is dit jaar Elegant-Quick-Step. De strategie blijft wel dezelfde: teren op een sterk blok. Het zijn dus niet alleen Julian Alaphilippe of Yves Lampaert die voor de ploeg van Lefevere kunnen winnen. Er is ook nog Kasper Asgreen.

Die was vorig jaar tweede en kan dus evengoed weer op de voorposten te vinden zijn, al rollen vooral de namen van de eerder genoemde ploegmaats over de tongen. "Ik hoop dat ik ook in aanmerking kom voor winst. Je moet in de goede positie geraken. Ik ben er zeker van dat het een zware en tactische koers gaat zijn. Ik hoop mee te doen en te strijden voor de overwinning", vertelde de ambitieuze Asgreen aan Wielerkrant.

STERK COLLECTIEF

De ploeg zal alvast zijn sterke collectief in de strijd moeten gooien tegen het duo Van der Poel-Van Aert. "We hebben veel goede renners. Hopelijk kunnen we er een paar vooruit sturen in de finale en dan daar ons voordeel mee doen."

ERVARING OPGEBOUWD

Vorig jaar was Asgreen een grote ontdekking. Inmiddels heeft de Deen zich ontpopt tot een gevestigde waarde die niet onderschat mag worden. "Ik heb het laatste anderhalf jaar veel geleerd. Ik heb veel finales gereden en ben sterker geworden. Hopelijk kan ik de opgebouwde ervaring uit de laatste jaren gebruiken."

Het hoeft voor hem absoluut geen Ronde van Vlaanderen te worden die pas laat losbreekt. "Hopelijk gaat het al vroeg koers zijn, dat is beter voor mij."