Kwintet voor Ineos in de Giro, Almeida nog net in het roze en sterke De Gendt tevergeefs in de vlucht

Daags voor de tweede rustdag ondernam Thomas De Gendt in de Giro nog een poging om zijn hand uit te steken naar een ritzege. De Gendt was in goede doen, maar de ontsnapping bleef sowieso niet voorop. Geoghegan Hart won, Kelderman neemt het roos over van Almeida.

In de bergetappe naar Piancavallo waren er natuurlijk ook weer vluchters die een gooi wilden doen naar de dagzege. Een groep van twaalf mocht dromen van de overwinning. Daarbij ook een Belg met eeuwige aanvaller Thomas De Gendt. Met Holmes had hij ook een ploegmaat mee. Visconti en Zardini vormden ook een duo. Voorts de enkelingen Vendrame, Chirico, Boaro, Villella, Dennis, Haas, Padun en Navarro. De Gendt had een sterke dag en voerde de schifting door, maar op de aanval van Dennis had hij geen verhaal. Het verschil liep ook snel op, waardoor De Gendt de ritzege uit zijn hoofd moest zetten. Dennis had aan de voet van de slotklim echter ook slechts 1'45" op de groep der favorieten. NIBALI EN FUGLSANG PASSEN Hij moest er op rekenen dat het bij de klassementsmannen stilviel, maar daar was geen sprake van. Dennis werd gegrepen en meteen ter plaatse gelaten, door het hoge tempo van het Sunweb van Kelderman. Al snel konden enkel Nibali, Hart en Almeida van de grote namen nog volgen. Maar ook Nibali moest even verderop passen: een belangrijk moment. Ook Fuglsang was niet bij de beteren: net als Nibali kreeg hij meer dan een minuut aan de broek. Zo groot was de schade niet bij Almeida, al moest ook de roze trui Kelderman & co laten rijden. Diezelfde Kelderman kon rekenen op een sterke Hindley. De Nederlander zette zelf de spurt om de zege in, maar heel veel zat er ook niet meer op. Geoghegan Hart bezorgde Ineos ritzege nummer vijf. NEDERLANDER FAVORIET VOOR ROOS? João Almeida deed zijn uiterste best om zijn roze trui te redden en dat lukte ook nog net. Al weet de Portugees de adem van de opkomende Kelderman in zijn nek.