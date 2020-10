Deceuninck-Quick.Step geeft update na operatie Alaphilippe: "Toen ik op de grond lag, dacht ik het ergste"

De Ronde van Vlaanderen 2020 zal altijd ook gelinkt worden aan de val van Alaphilippe, nadat die in contact kwam met een motard. Achteraf bleek dat twee beentjes in de hand van de renner gebroken waren en hij hiervoor onder het mes moest.

Julian Alaphilippe is maandag geopereerd om de opgelopen breuken aan zijn rechterhand te herstellen. Dat laat zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step weten. De operatie is goed verlopen. De arm van Alaphilippe zal wel drie weken in het gips liggen. Eens de gips er af mag, zal Alaphilippe de training hervatten en langs gaan bij de physio, om de mobiliteit in zijn hand weer te verbeteren.

De wereldkampioen wilde ook al een korte reactie kwijt. "De valpartij was een eng moment. Toen ik op de grond lag, dacht ik het ergste. Gelukkig is het niet zo erg. Ik ben de wedstrijddokters erg dankbaar, maar ook de medische staf in de ziekenhuizen van Ronse en Herentals, voor alles wat ze de laatste 24 uur voor mij gedaan hebben."