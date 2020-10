Doet Roglič in Vuelta wat in de Tour niet lukte? Onze sterren voor het algemeen en andere klassementen!

Twee grote ronden tegelijkertijd: zalig toch? Vanaf dinsdag is het zover, want dan breekt de Vuelta aan. Terwijl de klassementsmannen in de Giro al heel wat wijzer zijn, is het moeilijk inschatten hoe de strijd in de Vuelta gaat verlopen. We doen toch een poging.

De man die vorig jaar de Vuelta won, staat aan de start en dus is het logisch dat hij de schijnwerpers op zich gericht krijgt: Primož Roglič. Moet hij revanche nemen voor de misgelopen winst in de Tour? Dat deed hij eigenlijk in Luik-Bastenaken-Luik al. Evengoed draait Jumbo-Visma nu eens de rollen om en speelt het Tom Dumoulin als kopman uit.

Het feit dat Roglič de titelverdediger is, kan wel meespelen. Met de explosiviteit in zijn benen beschikt een Roglič op de top van zijn kunnen over de sterkste papieren. De concurrentie, komt die toch weer uit de hoek van Ineos? Richard Carapaz kende een sterke derde Tourweek en moet daarop kunnen voortbouwen. Kreeg niet de kans om zijn titel in de Giro te verdedigen, dan maar voor de eindzege in de Vuelta gaan.

Tenzij natuurlijk ene Chris Froome natuurlijk van de mogelijkheid van de niet-Tourselectie gebruik heeft gemaakt om op training grote stappen voorwaarts te zetten en fel te verbeteren. Wat zou het prachtig zijn om hem zijn beste vorm weer zien te benaderen. De vraag is echter hoe realistisch dat is. En wat met good old Alejandro Valverde? In de ronde van zijn eigen land toch maar niet afschrijven.

ONZE STERREN VOOR HET ALGEMEEN KLASSEMENT:

***** Primož Roglič

**** Richard Carapaz - Tom Dumoulin

*** Enric Mas - Guillaume Martin - Marc Soler - Alejandro Valverde

** Davide Formolo - Thibaut Pinot

* Esteban Chaves - Chris Froome - Daniel Martin - Daniel Felipe Martinez - Aleksandr Vlasov

Er is natuurlijk nog wel meer dan de strijd om de eindzege. Er is natuurlijk ook een trui voor de berggeiten, de beste jongere en een puntenklassement. Wie zien hiervoor in de prijzen vallen? Wat die laatste twee categorieën betreft zijn Mas en Bennett wel een gokje waard. Of verrast Philipsen voor de punten? Het bergklassement is een open strijd en zou best wel eens naar een klassementsman à la Carapaz kunnen gaan.

ONZE STERREN VOOR HET PUNTENKLASSEMENT:

***** Sam Bennett

**** Pascal Ackermann

*** Jasper Philipsen

** Alejandro Valverde

* Jon Aberasturi - Alex Aranbaru

ONZE STERREN VOOR HET BERGKLASSEMENT:

***** Richard Carapaz

**** Primož Roglič

*** Mikel Nieve - Nans Peters

** Andrea Bagioli - Esteban Chaves - Enric Mas

* Omar Fraile - Ángel Madrazo - Guillaume Martin - Daniel Felipe Martínez

ONZE STERREN VOOR HET JONGERENKLASSEMENT:

***** Enric Mas

**** Daniel Felipe Martínez - Aleksandr Vlasov

*** Iván Ramiro Sosa

** Andrea Bagioli - David Gaudu

* Alessandro Covi - Jonas Vingegaard