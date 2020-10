Adrie van der Poel geeft aan hoe hij kijkt naar Van Aert: "Veel bewondering, maar hoef geen supporter te zijn van hem"

Na een bewogen dag was het het kamp-Van der Poel dat vorige zondag mocht juichen in de Ronde van Vlaanderen. Steevast worden de entourages van Mathieu van der Poel en Wout van Aert in twee kampen opgedeeld. Dat was nu niet anders.

Hoe kijkt Adrie van der Poel na de gebeurtenissen in Gent-Wevelgem en de Ronde eigenlijk naar Wout van Aert? "Ik heb gigantisch veel bewondering voor zijn karakter en doorzettingsvermogen, maar ik hoef geen supporter te zijn van hem. Hij heeft vorig jaar ook een superseizoen gereden en hij doet ook dingen die je twee jaar geleden niet zag aankomen. Dat weet ik wel", zegt Van der Poel aan VTM Nieuws. Het succes is Wout van Aert alleszins gegund. "Waarom zou ik het niet gunnen?" Als het dan om de knikkers gaat in de Ronde van Vlaanderen, steunt elk kamp natuurlijk zijn renner. "Als Mathieu niet wint, ben ik niet happy. Het zou maar heel raar zijn als je blij was als Wout zou winnen. Het zijn twee renners die heel veel wedstrijden heel dicht bij mekaar zitten." Straks in de winter volgt ook weer de omschakeling naar het veldrijden. "Ik heb een stil vermoeden dat ze er met kop en schouders bovenuit gaan steken wanneer ze gaan crossen. Ze hebben de beste voorbereiding gehad, ze hebben het meeste talent. Aanwinsten voor alle disciplines van het wielrennen."