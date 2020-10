Kan WK veldrijden in Oostende gered worden? "Annuleren is voor ons het laatste scenario"

Op 30 en 31 januari 2021 moet het WK veldrijden in Oostende doorgaan. Zo is het gepland. Tegen dan zal het coronavirus echter nog altijd niet uit de wereld geholpen zijn. Dus buigen alle betrokken partijen zich over de data en over het feit of het WK überhaupt wel kan doorgaan.

"In het twintigjarige bestaan van onze vzw heb ik dit nooit eerder meegemaakt", zegt Rik Debeaussaert van het Veld-en Wegritcomité in Het Laatste Nieuws. Dat staat in voor de organisatie van het WK veldrijden 2021. "We zijn druk bezig met alle scenario's in kaart te brengen en te verfijnen."

KLAAR OM TE ORGANISEREN

Het voorbije weekend was er overleg met Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). "De uitkomst daarvan wordt nu teruggekoppeld naar de UCI, die op korte termijn een standpunt zal innemen. Annuleren is voor ons het laatste scenario. Daar willen we op dit moment niet van uitgaan. Wij zijn volledig klaar om te organiseren."

De vraag is dan wel of er fans welkom zullen zijn. En zoja, hoeveel. "De Vlaamse overheid, de veiligheidsraad en Stad Oostende zullen weldra moeten bepalen wat er mogelijk is wat betreft het aantal toeschouwers. Pas dan kunnen wij verder. Een Vlaamse kermis zit er niet in. In die context hopen we wel op enige financiële compensatie vanuit de Vlaamse overheid en Stad Oostende. In het andere geval... wordt het alsnog moeilijk."