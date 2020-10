Trotse Roglič gaat na eindzege vorig jaar verder aan de leiding: "Dit is een fantastisch begin"

Dat heet dan de draad weer oppikken. Primož Roglič kroonde zich vorig jaar tot eindwinnaar van de Vuelta en staat na dag één in de editie van 2020 ook weer helemaal bovenaan. Dat heeft hij te danken aan een sterk eindschot, maar evenzeer aan sterke ploegmaats.

Winnen in Arrate en op sommige klassementsrenners al een minuut pakken: dat is wat ze een droomstart noemen. "Dit is een fantastisch begin", zegt Roglič. "Ik ben heel erg blij met deze overwinning. Het team heeft laten zien dat we heel erg sterk zijn. Ze hebben tijdens de hele etappe perfect werk geleverd. Het is mooi dat ik ze daarvoor kan belonen met deze etappezege."

STERKE SEPP KUSS

Vooral op de Alto de Arrate kon er op een korte tijd heel wat schade aangericht worden. "Op de slotbeklimming zijn we volle bak gegaan. Sepp Kuss reed echt heel erg hard naar boven. Ik ga deze leiderstrui opnieuw met veel trots dragen."

Roglič gaat zich nog niet te veel druk op de hals halen. Gewoon lekker koersen en zich amuseren is de boodschap. "Hopelijk kunnen we de mensen thuis nog meer spektakel bieden. Ik ga in ieder geval van deze Vuelta genieten. Dag voor dag, dat moeten we dit seizoen zeker doen."