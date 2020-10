Zeg niet langer DVV Trofee: klassement uit het veldrijden krijgt nieuwe sponsor én naam

Crossers die van de klassementen hun doelen maakten, hadden het onder andere over de DVV. Voluit: DVV Verzekeringen Trofee. Dat klassement bestaat dit seizoen ook nog, maar dan wel onder een andere naam. Voortaan is het de X2O Badkamers Trofee.

Koersen voor de X2O Badkamers Trofee: het zal even wennen worden om aan die naam gewend te geraken. Deze wijziging heeft er natuurlijk alles mee te maken dat X20 Badkamers, een bedrijf dat actief is in België en in Nederland, de nieuwe naamsponsor is van dit klassement.

ACHT WEDSTRIJDEN

In acht wedstrijden zullen de crossers de kans krijgen om mee te dingen naar de overwinning in de X2O Badkamers Trofee. De eerste cross die hiervoor meetelt is de Koppenbergcross eind deze maand. Ook in Kortrijk (28/11), Antwerpen (12/12) en Loenhout (29/12) wordt er dit jaar nog gekoerst in het kader van dit klassement.

De Grote Prijs Sven Nys in Baal op 1 januari telt ook mee, net als de Flandriencross in Hamme (23/01) en de Krawatencross in Lille (07/02). Indien het lang spannend blijft valt de beslissing in de slotmanche in Brussel op 14 februari 2021.