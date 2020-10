Circus-Wanty Gobert heeft Nederlands speerpunt in Brugge-De Panne: "Verwacht geen massasprint"

Ewan, Merlier, Bonifiazio, Coquard: dat zijn de geciteerde namen voor winst. Ook Circus-Wanty Gobert wil van de Driedaagse Brugge-De Panne echter nog het beste maken. Het rekent daarvoor in de eerste plaats op Danny van Poppel, die niet enkel op zijn sprint zal teren.

De Nederlander zou dat wel kunnen doen, want hij is zeker snel genoeg om een mooie uitslag uit de brand te slepen in de sprint. "In de Driedaagse Brugge-De Panne verwacht ik geen massasprint. Ik heb namelijk het weerbericht in de gaten gehouden, en dat voorspelt oorlog. Dat ligt me evenzeer! Ik wil er nog een laatste keer iets moois van maken voor de ploeg!"

In dat geval is aanvallend koersen dus de boodschap, net zoals Van Poppel voorbije zondag deed in de Ronde van Vlaanderen. "Het gebeurt niet vaak dat ik in een klassieker van de vroege vlucht deel uit maak, dus ik miste vorige zondag het gejuich van de duizenden toeschouwers wel. Maar ik ben blij dat ik mijn opdracht voor het team kon uitvoeren."

AL WINST IN GOOIKSE PIJL EN EREPLAATSEN IN BINCKBANK

De winnaar van de Gooikse Pijl werd twee keer vierde in de BinckBank Tour en hoopt dus nog een keer in een Vlaamse wedstrijd dicht te eindigen. Overigens zien we hem volgend jaar zeker weer in het shirt van Circus-Wanty Gobert, want hij heeft nog een contract tot einde 2021.