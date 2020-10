"Deelname Wout van Aert CAPS Urban Cross in Kortrijk nog niet definitief"

Vanochtend brachten verschillende media, waaronder wijzelf, dat Wout van Aert aan zijn veldritseizoen begint met CAPS Urban Cross in Kortrijk.

Hoewel de kans groot is dat van Aert dan ook daadwerkelijk aan zijn veldritseizoen begint, wil zijn management dat nog niet bevestigen.

“In tegenstelling tot was sommige media schrijven, is zijn deelname in Kortrijk nog niet definitief”, nuanceert Van Aerts manager Jef Van Den Bosch aan Wielerflits. “Maar de kans is wel reëel, ja. Na een paar weken verlof wordt eind november inderdaad de periode waar hij naar toewerkt om de competitie te hervatten.”