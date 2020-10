Christoph Roodhooft doorzwom al heel wat watertjes: "Maar de Ronde was toch de meest slopende koers voor mij"

Met Niels Albert maakte Christoph Roodhooft al heel wat overwinningen mee en ook Mathieu van der Poel verzamelde al heel wat zeges bij elkaar.

Als er één race was die er uitsprong voor Christoph Roodhooft, dan was het toch de overwinning in de Ronde van Vlaanderen van een dikke week geleden. "Dat was veruit de meest slopende koers voor mij.."

"De Amstel Gold Race kwam wat uit de lucht vallen, maar hier was de climax de laatste 30 minuten zo groot. Je wist dat die sprint er tussen die twee er ging komen en het achtervolgende groepje stond al op een minuut."

Roodhooft probeerde van der Poel zoveel mogelijk te steunen, maar wou de Nederlander toch ook vooral met rust laten.

"Ik heb geprobeerd om aanwezig te zijn, om aan hem te laten weten dat hij dat duel niet alleen moest aangaan. Maar ergens hoop je ook dat die in zijn concentratie zit en daar wou ik hem laten, dus veel tussenkomen heb ik niet gedaan."