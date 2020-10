Had Hindley moeten aanvallen in het zog van Geoghegan Hart? "Hart was heel sterk"

De 18e etappe in de Ronde van Italië was er een vol spektakel. De Australiër Jai Hindley trok aan het langste eind in een sprint met Geoghegan Hart.

Niet onlogisch dat Hindley op het einde nog het meeste in de tank had zitten. Nadat Kelderman moest lossen, kwam Hindley niet meer op kop in de groep vooraan Wachten op Kelderman werd niet gedaan, volgen wel.

Aanvallen deed Hindley ook niet. Met één goede aanval had hij misschien wel vannacht in de roze trui kunnen slapen, nu gaat die naar ploegmaat Kelderman. "Geoghegan Hart was echt sterk vandaag. Ik ben vooral blij dat ik de etappe kon winnen", reageerde Hindley achteraf.

Ploegorders boven persoonlijke amibtie dan maar? "Hart moest vol naar de finish rijden om tijd te pakken op Kelderman. Ik moest gewoon in het wiel zitten wachten. Wilco zit nu in de roze trui en ik win de etappe, dat hebben we heel goed gedaan", is de Australiër blij.