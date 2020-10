Klassementsrenner en ervaren Sloveen stappen uit de Vuelta: al zeven opgaves na drie dagen

Na de eerste twee etappes hadden al vijf renners opgegeven en net voor de start van de derde etappe kwamen er nog twee renners bij. Zo hebben Thibaut Pinot en Matej Mohoric besloten om uit de Vuelta te stappen.

Thibaut Pinot kwam ten val in de Tour de France en daar zou de Fransman nog steeds last van hebben. Hij stapt namelijk uit de Vuelta met rugproblemen. Mohoric kwam gisteren dan weer zwaar ten val in de tweede etappe en brak daarbij zijn schouderblad.

Unfortunately, @matmohoric will not start the third stage of @lavuelta after crashing on yesterday’s stage and suffering a compound fracture of the scapula.



