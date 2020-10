Drie Belgen in top zes in Giro: Campenaerts, Armée en Keisse stuitten op nog sterkere CCC-renner

Victor Campenaerts, Sander Armée en Iljo Keisse: drie Belgen streden in de negentiende etappe van de Giro voor de ritzege. Elk van hen kan dus terugblikken op een erg verdienstelijke etappe, maar de hoofdprijs was het niet gegund. Die was voor de Tsjech Josef Černý.

Een etappe die bestemd leek voor sprinters draaide enigszins anders uit. Een ruime kopgroep vertrok. Bora-Hansgrohe deed er alles aan om het verschil lange tijd klein te krijgen, maar geen enkele andere ploeg wilde meehelpen en zo was het onbegonnen werk om de vlucht onder controle te houden. Dat zagen de mannen van Sagan ook in, waarna de vluchters een vrijgeleide kregen. CAMPENAERTS ERG ACTIEF Bij die vluchters drie Belgen: Sander Armée, Victor Campenaerts en Iljo Keisse. Kwam die eerste Belgische ritzege er dan toch aan? Campenaerts schudde verschillende keren aan de boom. Nog vijf renners konden zijn tempo volgen: Armée, Pellaud, Černý, Mosca en Clarke. Op een moment dat de anderen op hun limiet zaten, ging Černý aan. Niemand had nog een antwoord. Keisse maakte nog de oversteek van groep drie naar twee. Zo waren ze met vijf om rond te draaien en de achtervolging op Černý in te zetten. Het was echter tevergeefs de hardrijder had zijn overwinning niet gestolen. Campenaerts snelde nog weg van de rest en pakte de tweede plaats. Keisse en Armée werden respectievelijk vijfde en zesde.