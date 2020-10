Misnoegde Giro-organisator Vegni geeft renners geen prijzengeld na protestrit

De renners waren weldegelijk gestart aan de 19e etappe in de Ronde van Italië. Maar de slechte weersomstandigheden en het vooruitzicht dat ze nog zo'n 7u op de fiets moesten zitten voor een ellelange vlakke tocht van 260 km deed de renners opnieuw de bus instappen.

Giro-baas Vegni was op z'n zachtst gezegd not amused met de beslissing van de renners dat ze de etappe wilden inkorten. "Ik zet onze advocaten erop. Iemand moet hiervoor opdraaien", klonk het vanmiddag.

Om zijn woorden nog wat extra kracht bij te zetten, heeft de Giro-organisatie geen prijzengeld uitgedeeld aan de renners. "Geen prijzengeld vandaag. Ik twijfel er zelfs niet over, het was geen koers vandaag", zei Vegni.

Maar het is niet zo dat Vegni de euro's in zijn eigen zak heeft gestoken. De organisatie liet weten dat ze het prijzengeld doneren aan een medisch centrum dat zich inzet in de strijd tegen het coronavirus.

