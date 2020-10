Officieel: Cofidis versterkt zich met jong talent van de opleidingsploeg van Axel Merckx

Goede transfer van Cofidis met het oog op de toekomst. Met André Carvalho haalt de ploeg een talentvolle Portugees binnen. Hij komt over van Hagens Berman Axeon, de opleidingsploeg van Axel Merckx.

André Carvalho tekende een contract voor één seizoen bij Cofidis en is blij met de overstap naar de ploeg. Hij liet het weten op de officiële website van Cofidis. "Het is een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten om mijn nieuwe ploegmaats te ontmoeten en mij verder te ontwikkelen bij mij nieuwe ploeg", aldus de jonge Portugees.

Welcome @carvalhodeandre 🇵🇹👋



At the age of 22, the Portuguese rider was training with @HBAxeon team, as were Joao Almeida.



« I like to describe myself as a puncher, a rider who likes to make a difference in day races. » 🗣️



🔗 https://t.co/s7VztuoGKm#CofidisMyTeam pic.twitter.com/0XFpW4cl25